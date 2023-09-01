Avrupa'da sağlık sistemi çöktü! Hastalar saatlerce ölümü bekliyor
İngiltere’yi sarsan havayolu krizinden sonra sağlık sisteminin de çöküntü içinde olduğu ortaya çıktı. Resmi verilere göre 120 binden fazla hasta ihmal ve gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayı Kovid ölümlerinden fazla. Öte yandan Fransa'da da benzer bir durumlar yaşanıyor. Son olarak, Fransa'nın Herault bölgesinde, kalp krizi geçiren kişinin, ailesinin ısrarlı aramalarına karşın ambulansın saatlerce gelmemesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
İngiltere'den üçüncü dünya manzaralarına benzer yeni kareler gelmeye devam ediyor.
Ülkeyi adeta kaosa sürükleyen havayolu ulaşımındaki ciddi krizin etkileri devam ederken aynı şekilde İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) de çöküntü içinde olduğu ortaya çıktı. Resmi verilere göre NHS listelerinde çoğu yaşlı 120 binden fazla hasta ihmal, geç müdahale ve 18 haftayı bulan gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere'nin en büyük hastaneleri ve sağlık kuruluşlarından bazılarına göreyse veriler sağlıklı şekilde paylaşılmadığı için açıklanan rakamların daha yüksek olması muhtemel görünüyor.
VERDİKLERİ VAATLER BOŞ ÇIKTI
Fakat rapor sonuçları, rakamların bir rekor olabileceğini, Kovid pandemisinin zirvesinden bir operasyon beklerken ölenlerin sayısını bile geride bıraktığını gösteriyor. Gerçek rakamların daha da yüksek olması muhtemel. Pandemiden ölen sayısı ise 117 bindi. İşçi Partisi sağlık sözcüsü Wes Streeting, partisinin elde ettiği rakamlara yanıt olarak şunları söyledi: "Rekor sayıda insan, son aylarını acı içinde, asla gelmeyecek tedaviyi bekleyerek geçiriyor. NHS'nin temel sloganı olan "İhtiyacınız olduğunda yanınızda olacağız" vaadi boş çıktı. Muhafazakârlar ne kadar uzun görevde kalırsa, hastalar o kadar uzun süre bekleyecektir" dedi.
BULGULAR YANILTICI
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, NHS bekleme listelerini kesmeyi beş temel önceliğinden biri haline getirdini açıklamıştı. Ancak rakamlar, iktidara geldiğinden beri tedavi için bekleyenlerin sayısının 700 bin arttığını gösteriyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Sözcüsü de "Bu bulgular yanıltıcıdır. Veriler küçük bir örneklem boyutuna dayanmaktadır ve bunun sağlık hizmetindeki resmi yansıttığını öne sürmek yanlıştır. 18 haftalık bekleme sürelerini neredeyse tamamen ortadan kaldırdık" dedi.
SAATLERCE AMBULANS GELMEDİ
Öte yandan Fransa'da benzer bir durum yaşanıyor. Fransa'nın Herault bölgesinde, kalp krizi geçiren kişinin, ailesinin ısrarlı aramalarına karşın ambulansın saatlerce gelmemesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, soyadı paylaşılmayan 74 yaşındaki Jean-François, haziran ayında evinde kalp krizi geçirince ailesi, acil servisi arayarak ambulans talebinde bulundu.
Yaşlı adamın ailesi 3 kez acil servis hattını arasa da telefondakiler hastanın sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ellerinde bir adet bulunduğunu gerekçe göstererek, ambulans göndermeyeceklerini iletti.
Ailenin üst üste ısrarlı aramaları üzerine ambulans yaklaşık 5 saat sonra hastayı almaya geldi. Ancak yaşlı adam bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jean-François'nın kızlarından biri Fransız basınına yaptığı açıklamada, amcasının acil hattaki görevliye "Ambulans göndermeniz için abimin illaki kanında boğulması mı gerekiyor?" dediği, görevli personelin de "Evet onun gibi bir şey" diye karşılık verdiğini iddia etti.
Yeni ortaya çıkan ve ülkede gündem olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ÜLKEDE SAĞLIK KRİZİ
Fransa'da COVID-19 ile başlayan sağlık krizi, birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.
Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.
Personel yetersizliğinin yanı sıra acil servisler de çalışanların grevi nedeniyle birçok bölgede hizmet veremiyor.
Son olarak La Provence gazetesi, ülkedeki hastanelerin acil servis bölümlerinin büyük bir kriz yaşadığını yazmıştı.
Haberde, tedavi için gelenlerin, personel eksikliği ve yoğunluk nedeniyle hastanelerin bahçesine konulan yataklara yerleştirildiği ve doktorların bir kısmının yoğunluğu azaltmak için hastaları bahçede ön muayeneden geçirdiği aktarılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YDS NE ZAMAN? 2023-YDS/2 başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? YDS başvuru ekranı (ais.osym.gov.tr)
- YKS İKİNCİ TERCİH KILAVUZU 2023-2024! ÖSYM YKS üniversite ek tercihler ne zaman? 2023 YKS sıralama hesaplama, boş kontenjanlar listesi...
- Emekliye Memura %43+10+6+5'lik yeni maaşlar! En düşük 31.510, 4C'ye 14.136 TL cepte! 8.077 TL seyyanen artış! İşte kuruşu kuruşuna hesaplanan aylıklar...
- Siirt'te son dakika deprem | 01 Eylül 2023 Batman, Şırnak, Bitlis, Siirt Merkez az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD son listeyi paylaştı!
- 1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...
- Cuma MESAJLARI 01 EYLÜL 2023 | En güzel anlamlı, farklı, dualı, ayetli, kısa, uzun Cuma tebrik mesajları! WhatsApp, Instagram, Facebook...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji müjdeyi sonunda verdi! Beklenen yağış çok kuvvetli geliyor! İstanbul ve Karadeniz... | 1-5 Eylül 2023
- Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00'da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...
- Ya Çok Seversen bu akşam neden yok, günü mü değişti? Ya Çok Seversen dizisi yeni bölüm ne zaman?
- Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman 2023-2024? UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü...
- BEŞİKTAŞ - DİNAMO KIEV ŞİFRESİZ MAÇ İZLE! Beşiktaş Dinamo Kiev maçı canlı yayın linki! TRT Spor canlı maç izle!
- Hande Erçel'in 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listesi! Bu formülle her geçen gün eriyor! Tükettiği şeyler ise...