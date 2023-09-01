Avrupa’da sağlık sistemi çöktü! Hastalar saatlerce ölümü bekliyor

VERDİKLERİ VAATLER BOŞ ÇIKTI

Fakat rapor sonuçları, rakamların bir rekor olabileceğini, Kovid pandemisinin zirvesinden bir operasyon beklerken ölenlerin sayısını bile geride bıraktığını gösteriyor. Gerçek rakamların daha da yüksek olması muhtemel. Pandemiden ölen sayısı ise 117 bindi. İşçi Partisi sağlık sözcüsü Wes Streeting, partisinin elde ettiği rakamlara yanıt olarak şunları söyledi: "Rekor sayıda insan, son aylarını acı içinde, asla gelmeyecek tedaviyi bekleyerek geçiriyor. NHS'nin temel sloganı olan "İhtiyacınız olduğunda yanınızda olacağız" vaadi boş çıktı. Muhafazakârlar ne kadar uzun görevde kalırsa, hastalar o kadar uzun süre bekleyecektir" dedi.