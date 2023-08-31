İngiltere’de havacılık krizi! 200 bin yolcu havalimanlarında bekliyor

Bazı yolcular kaderlerine terk edilmekten şikâyetçi. Bazıları hamamböceği ile çevrili soğuk havaalanı katlarında yiyecek ya da su olmadan uyumaya zorlandı. Yolcuların ilaçları tükeniyor, düğün planları riske giriyor, hastane randevuları kaçıyor, okula veya işe geri dönmek için zamanında evde olmama riski yaşıyor.

'ULUSLARARASI UTANÇ'

Havayolu şirketleri büyük mağduriyet yaşayan yolcuların ihtiyaçlarını karşılamıyor. "Olağanüstü koşullar" nedeniyle ek tazminat bile alması gerekirken yolculara hiçbir açıklama yapmayan havayolu şirketleri yasaları göz ardı etmekle suçlanıyor. 'Bir uçuş planı tüm sistemi bozdu' diyen seyahat danışmanı Paul Charles, 'Tüm hava trafik sistemimizin bu yüzden çökmesi uluslararası bir utançtır' ifadeleri ile durumun vahametini dile getirdi.