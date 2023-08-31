Yunan medyası haddini aştı! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı ardından başlığı kaldırdı
Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yakınlaşma sürerken, Atina medyası skandal bir habere imza attı. Başkan Erdoğan'ı "Küstah" ifadesiyle hedef alan Yunan medyası, ardından haberin başlığından skandal ifadeyi kaldırdı. Ancak ifade haberin URL kısmında kalmaya devam etti.
Türkiye ve Yunanistan'da yaşanan felaketler sonrası Ankara ve Atina arasındaki buzlar hızla eriyor.
Birbirine yardım eli uzatan iki ülke anlaşmazlıkları çözmek için adımlar atarken Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme ikili ilişkilerdeki pozitife ilerlemenin en net örneği oldu.
İki ülkede yaşanan felaketler sonrası atılan adımlar ile Ankara - Atina hattında dostluk rüzgarları esiyor. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen komşu basını bir kez daha Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalara geniş yer ayıran Kathimerini skandal bir başlıkla okurlarının karşısına çıktı.
"Küstah Erdoğan: Yunanlılar İzmir'i yerle bir etti, yaktı" manşetini atan Yunan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi: Erdoğan çarşamba gecesi yaptığı konuşmada bir dizi provokatif açıklamalarda bulundu. Yunanlılar İzmir'i yakıp yıktı diyen Erdoğan, Ağustos ayının Türkiye için özel bir ay olduğunu belirterek, 'Çünkü Kıbrıs'ta, İzmir'de ve Malazgirt'te kazandık' dedi.
Kathimerini ardından haberin başlığındaki "Küstah" ifadesini kaldırırken, haberin URL kısmında ise ifade kaldı.
Proto Thema ise "Erdoğan'ın benzeri görülmemiş meydan okumaları" başlığını tercih etti.
Haberinde skandal ifadelere yer veren Yunan gazete Erdoğan'ın tarihi gerçekleri çarpıttığını öne sürdü.
30 AĞUSTOS MESAJI ATİNA'DA SOĞUK DUŞ ETKİSİ YARATTI
Merkez karargâhı İzmir'de bulunan, NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın (LANDCOM) sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlaması, Atina'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.
Yunan kaynaklarına göre Atina yönetimi, NATO'ya protesto notası verdi. Ethnos Atina'nın bu mesajı kabul edilemez olarak değerlendirdiğini aktardı.
Proto Thema benzer bir mesajın bir önceki sene de yayınlandığını hatırlattı ve "Geçen yıl da benzer bir mesajın yayınlanması Atina'nın tepkisine yol açmış, bu da gönderinin silinmesine yol açmıştı" dedi.
In.ge NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e yazılı protesto mektubu gönderildiğini yazdı.
LANDCOM'un mesajında, önce Türkçe ve büyük harflerle "ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN" ardından da İngilizce şekilde, "LANDCOM olarak, ev sahibi ulusun Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Bu özel anlamlı günde, misafirperverliği için Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Türkiye, 1952'de üyesi olduğu NATO'da çok sayıda operasyonlarda ve tatbikatlarda yer almış, askerleri de daima ileri derecede profesyonellik ve kararlılık göstermişlerdir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü, daha güvenlidir" ifadeleri kullanıldı.
LANDCOM geçen yıl da 30 Ağustos'ta benzer bir mesaj yayınlamış, ancak Atina'nın tepkileri üzerine daha sonra geri çekmişti.
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