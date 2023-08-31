Yunan medyası haddini aştı! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı ardından başlığı kaldırdı

LANDCOM'un mesajında, önce Türkçe ve büyük harflerle "ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN" ardından da İngilizce şekilde, "LANDCOM olarak, ev sahibi ulusun Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutluyoruz. Bu özel anlamlı günde, misafirperverliği için Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Türkiye, 1952'de üyesi olduğu NATO'da çok sayıda operasyonlarda ve tatbikatlarda yer almış, askerleri de daima ileri derecede profesyonellik ve kararlılık göstermişlerdir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü, daha güvenlidir" ifadeleri kullanıldı.

LANDCOM geçen yıl da 30 Ağustos'ta benzer bir mesaj yayınlamış, ancak Atina'nın tepkileri üzerine daha sonra geri çekmişti.