31 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Güney Afrika'da yangın faciası! 63 kişi yanarak can verdi

Güney Afrika'da yangın faciası! 63 kişi yanarak can verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.08.2023
ABONE OL
Güney Afrika’da yangın faciası! 63 kişi yanarak can verdi

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki çok katlı bir binada çıkan yangında 63 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Johannesburg Acil Durum Yönetim Servisi Sözcüsü Robert Mulaudzi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerel saatle 01.30 civarında çıktığını belirtti.

Yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini söyleyen Mulaudzi, en az 63 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Mulaudzi, olay yerine vardıklarında birçok kişinin hala binada olduğunu tespit ettiklerini, bazılarını kurtarmayı başararak hastaneye sevk ettiklerini, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara "terk edilmiş" olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.

Ekiplerin, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA