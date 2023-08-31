İngiltere'de büyük şok! Savunma Bakanı Wallace istifa etti
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "2005 yılında milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi." sözleriyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Wallace, Başbakan Rishi Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunda, 4 yıldır yürüttüğü bakanlık görevi sonunda arkasında daha modern, kendine daha fazla güvenen ve daha iyi fonlanmış bir silahlı kuvvetler bıraktığını belirtti.
İngiliz ordusunun, özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra dünyada daha fazla saygı duyulan bir ordu haline geldiğini de kaydeden Wallace, "Savunma harcamalarının keyfi kabul edilip, içi boşaltılarak tasarruf edildiği günlere dönmek istemediğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.
Wallace, gelecek on yılda dünyanın daha güvensiz ve istikrarsız hale geleceği inancını da paylaşarak, "İkimiz de biliyoruz ki bugün, geleceğe yatırım yapmanın tam zamanı." dedi.
Orduya 1991'de katılan Wallace, kendisini ülkesine hizmete adadığını belirterek, "Bu bağlılığın bana ve aileme bir bedeli oldu. Uzun süre düşündükten sonra istifama izin verilmesine karar verdim. 2005'te milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi." ifadelerini kullandı.
YERİNE GRANT SHAPPS GETİRİLDİ
Başbakan Sunak da Wallace'ın mektubuna yanıt vererek, "Ukrayna'ya askeri yardım toplamak için içerde ve dışarda hayati bir rol oynadın." dedi.
Wallace'ın en zor anlarda önemli kararlar verebilen bir yapıya sahip olduğunu belirten Sunak, Afganistan'dan 15 binden fazla insanın tahliyesinde Wallace'ın önemli bir rol oynadığına işaret etti.
Sunak, Wallace'ın Güvenlik ve Ekonomik Suçlardan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptığını da hatırlatarak bu görevler sırasında 2017'deki terör saldırıları ve çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olaylarıyla da yakından ilgilendiğini kaydetti.
Wallace'ın istifasını kabul eden Sunak, "8 yıllık zorlu bakanlık görevlerinden sonra istifa etme arzunuzu tamamen anlıyorum. Görevinden teşekkür ve saygılarımla ayrılıyorsun." ifadesini kullandı.
Savunma Bakanlığında Ben Wallace'tan boşalan koltuğa ise Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps getirildi.
Konuya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'ın atama kararını onayladığı ifade edildi.
UKRAYNA'YI MİNNETTAR OLMAMAKLA ELEŞTİRMİŞTİ
Savunma Bakanlığı görevine Temmuz 2019'da getirilen Wallace, Ekim 2019'da yapılan NATO toplantısında Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, diğer NATO üyelerinin aksine, "Türkiye'nin kendini savunmak için bazen yapması gerekeni yapması gerekiyor." açıklaması yapmıştı.
Silahlı kuvvetlerin savunma harcamalarının 2021-2025 yılları arasında 188 milyar sterlin olması sözünü de veren Wallace, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesi Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'yla da bir araya gelmişti.
Wallace, Şoygu'nun Rusya'nın bir savaşa girmeyeceği yönündeki açıklamasına karşın bir gün sonra savaş ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiş ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki İngilizlere fırsat varken bu ülkeden ayrılmalarını tavsiye etmişti.
Muhafazakar Parti'nin en uzun süre Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan milletvekili olan Wallace, temmuzda Vilnius'ta yapılan NATO zirvesinde Ukrayna'yı, yapılan yardımlar karşısında "minnettar olmamakla" eleştirmişti.
Ukrayna'ya savunma desteği sağlayan bazı müttefiklerin "minnettarlık" görmek istediklerini belirten Wallace, İngiltere'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan çevrim içi satış şirketi "Amazon" olmadığını söylemişti.
Bu ifadesi üzerine eleştirilen Wallace, açıklamasından 3 gün sonra ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söylemiş ve gelecek seçimde tekrar milletvekili adayı olmayacağını duyurmuş, bakanlık görevini bırakma isteğini de açıklamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina mucize sebzeyi asırlar önce önerdi! E, C, B ve A vitaminlerini dolduruyor! Vücuda adeta reset atıyor
- AFAD en az lise mezunu personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve ekranı
- Ek MTV 1. taksit ödeme tarihleri | 2023 ek MTV ödemesi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?
- Engelli maaşı ne kadar olacak? TİS görüşmesi sonrası engelli maaşı yükselecek mi?
- Evde Bakım Maaşı Toplu Sözleşme zammı ne kadar? Evde bakım aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
- Memura kira yardımı geldi mi? Memura kira yardımı ne kadar olacak?
- Yaşlılık maaşı kaç TL oldu? 2024-25 Toplu Sözleşme zammıyla 65 YAŞ AYLIĞI arttı mı?
- İkinci el araç satışında yeni dönem! 100 bin TL cezası var! Yeni düzenleme ile Taşınmaz ve ikinci el araç ticaretinde doğrulama zorunluluğu geliyor
- Toplu Sözleşme Zammı maaşlara ne zaman yansıyacak? Hakem heyetinin kararı ne oldu? 2024-2025 memur TİS artış oranları yüzde kaç?
- Öğretmen maaşları kaç TL oldu? 2024 TİS zammı tutarları değiştirdi! Başöğretmen, Uzman öğretmen aylıkları son maaş tablosu...
- SED YARDIMI ZAMLI MAAŞLAR 2023 | %44,42'lik artışlar hesaplandı! 65 yaş, engelli, evde bakım kim ne kadar alacak? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, üniversite...
- Memur zammı son dakika 2023 | 22.017 TL alana 31.797 TL... Toplu sözleşme artışı tabloyu netleştirdi! Emekliye seyyanen maaş! Öğretmen, hemşire, polis....