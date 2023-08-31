İngiltere’de büyük şok! Savunma Bakanı Wallace istifa etti

Sunak, Wallace'ın Güvenlik ve Ekonomik Suçlardan Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptığını da hatırlatarak bu görevler sırasında 2017'deki terör saldırıları ve çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olaylarıyla da yakından ilgilendiğini kaydetti.

Wallace'ın istifasını kabul eden Sunak, "8 yıllık zorlu bakanlık görevlerinden sonra istifa etme arzunuzu tamamen anlıyorum. Görevinden teşekkür ve saygılarımla ayrılıyorsun." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığında Ben Wallace'tan boşalan koltuğa ise Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyondan Sorumlu Devlet Bakanı Grant Shapps getirildi.

Konuya ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Kral 3. Charles'ın atama kararını onayladığı ifade edildi.