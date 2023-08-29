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Vladimir Putin'den G20 kararı! Resmen açıklandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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Vladimir Putin’den G20 kararı! Resmen açıklandı

Son dakika haberi | Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl 9-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'da yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

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