Sıcaklık 4 günde 30 derece düştü! Sonbaharı yaşamadan kışa geçtiler
İsviçre'de 4 gün arayla yaşanan hava sıcaklığı dünya gündemine bomba gibi düştü. 24 Ağustos'ta dereceler 31,2 santigrat gösterirken 28 Ağustos'ta sıcaklık 0,5 derece ölçüldü.
Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarında sert düşüşün yaşandığı İsviçre'de kar yağdı. İsviçre'de bunaltıcı sıcakların yaşandığı ağustos ayının son haftası serin hava ve yağışla başladı.
İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinin (MeteoSwiss) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Valais kantonunda yer alan 1638 metre rakımlı Zermatt bölgesinde kar yağışının görüldü.
4 GÜNDE SICAKLIK DÜŞTÜ
24 Ağustos'ta termometrelerin 31,2 santigrat dereceyi gösterdiği bölgede, bu sabah sıcaklık 0,5 derece olarak ölçüldü. MeteoSwiss, İsviçre Alpleri'nin 2000 ila 2400 metre yüksekliğindeki bölgelerinde kar ve yağmur yağışı için uyarıda bulundu.
Ülkenin güneyinde yer alan Ticino kantonunda ise hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor. Bölgedeki bazı nehirlerde sel riskinin yaşandığı uyarısı da yapıldı.
İsviçre genelinde bugün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, "İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı." yorumları yer aldı. İsviçre'de 24 Ağustos'ta yılın en sıcak günü yaşanırken, Cenevre kantonunda termometreler 38 santigrat dereceye ulaşmıştı.
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