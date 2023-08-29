Sıcaklık 4 günde 30 derece düştü! Sonbaharı yaşamadan kışa geçtiler

Ülkenin güneyinde yer alan Ticino kantonunda ise hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kayması riski oluşturuyor. Bölgedeki bazı nehirlerde sel riskinin yaşandığı uyarısı da yapıldı.

İsviçre genelinde bugün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ülke basınında yer alan bazı haberlerde, "İsviçre sonbaharı yaşamadan kış mevsimine geçiş yaptı." yorumları yer aldı. İsviçre'de 24 Ağustos'ta yılın en sıcak günü yaşanırken, Cenevre kantonunda termometreler 38 santigrat dereceye ulaşmıştı.