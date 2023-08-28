Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada Endonezya'nın Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. İşte detaylar...
Endonezya'nın Bali Denizi açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7,1 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünün Endonezya'nın Bali Denizi açıkları olduğunu açıkladı.
Yaklaşık 515 kilometre derinlikte meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.
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