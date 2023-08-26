Irkçı sözler sarf eden Gvir’e Bella Hadid’den bombardıman! İsrailli bakan geri vites yaptı

BELLA HADİD'DEN BEN GVIR'E SERT TEPKİ

İsrailli Bakan'ın sözlerine tepki gösterenlerden biri de dünyaca ünlü model Bella Hadid oldu. Babası Filistinli olan Hadid, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir yerde, hiçbir zaman, özellikle de 2023'te, bir hayat diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökenleri, kültürleri veya saf nefretleri nedeniyle.