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Irkçı sözler sarf eden Gvir'e Bella Hadid'den bombardıman! İsrailli bakan geri vites yaptı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2023
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Irkçı sözler sarf eden Gvir’e Bella Hadid’den bombardıman! İsrailli bakan geri vites yaptı

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile dünyaca ünlü model Bella Hadid sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Irkçı sözleriyle tepki toplayan Ben-Gvir’e Hadid’den öyle bir cevap geldi ki Ben-Gvir Hadid’i “İsrail düşmanı” ilan etti. Sosyal medyadan yoğun gelen tepkilerin ardından Ben-Gvir geri vites yaptı.

Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid'in sözleri İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i çileden çıkardı. Ben-Gvir'in işgal altındaki topraklarda Yahudilerin güvenlik ve hareket haklarının Filistinlilerinkinden daha fazla olduğuna dair açıklamasına tepki gösteren Hadid, "Hiçbir yerde, hiçbir zaman, özellikle de 2023'te, bir hayat diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökenleri, kültürleri veya saf nefretleri nedeniyle" dedi. Ben-Gvir ise ünlü modeli "İsrail düşmanı ilan etti.

IRKÇI BEN-GVIR'E TEPKİ YAĞDI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, çarşamba günü İsrail televizyonuna yaptığı açıklamada "Benim hakkım, karımın ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye'de dolaşma hakkı, Arapların hareket özgürlüğünden daha önemlidir." ifadelerini kullanmış ve tepki toplamıştı.

GERİ VİTES YAPTI

Tepkilerin ardından Ben-Gvir, sözlerinin İsrailli solcular tarafından çarpıtıldığını öne sürdü ve içine düştüğü durumu şu ifadelerle düzeltmeye çalıştı:

İsrail solu, sanki Yahudilerin Araplardan daha fazla sivil haklara sahip olduğuna dair ırkçı bir beyanda bulunmuşum gibi bana iftira atmak için açıklamamdan bir bölümü kesti. Hatta kasıtlı olarak yanlış alıntı yapıp sözlerimi bağlamından kopardılar.

BELLA HADİD'DEN BEN GVIR'E SERT TEPKİ

İsrailli Bakan'ın sözlerine tepki gösterenlerden biri de dünyaca ünlü model Bella Hadid oldu. Babası Filistinli olan Hadid, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir yerde, hiçbir zaman, özellikle de 2023'te, bir hayat diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökenleri, kültürleri veya saf nefretleri nedeniyle.

"İSRAİL DÜŞMANI BELLA"

Ben-Gvir ise Hadid'in ses getiren tepkisine oldukça sinirlendi ve şu açıklamayı yaptı:

İsrail düşmanı Bella Hadid, günaydın. Dün gördüm ki, beni ırkçı ve karanlık göstermek için röportajımdan bir kesiti alıp tüm Dünya'ya dağıttınız. Yani evet, benim ve Yahudi kardeşlerimin Yahuda ve Samiriye yollarında güvenli bir şekilde seyahat etme ve evlerine dönme hakkı, bize taş atan ve bizi öldüren teröristlerin hakkından daha ağır basmaktadır. Özür dilemiyor ve sözlerimden geri dönmüyorum. Bin kez daha söyleyeceğim.

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