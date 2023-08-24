ABD’li profesör James Carafano Türkiye’nin küresel dengelerdeki hayati önemini açıkladı: Türkiye evrenin merkezinde

Carafano NATO için de "Türkiye NATO için kesinlikle hayati ve NATO da Türkiye için hayati önemde" diyerek Türkiye'nin jeopolitik konumu ve gücünün ittifak için önemine dikkat çekti. Türkiye'nin yalnız bugünün stratejik ülkesi değil gelecekte de hep önemli olacağını vurgulayan Carafano, "Türkiye zamanın başlangıcından beri hep stratejik bir yerde yer alıyor değil mi? Her zaman her medeniyetin ve imparatorluğun kavşağı oldu. Dolayısıyla Türkiye hep önemli olacak" diyerek Türkiye ve NATO arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğuna dikkat çekti.