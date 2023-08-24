Yunan televizyonunda insanlık ayıbı! Irkçı sunucunun sözleri dünyayı ayağa kaldırdı
Yunanistan'da devlet kanalı ERT'nin sunucusu, yangında hayatını kaybeden göçmenlerle ilgili kan donduran ifadeler kullandı. Alexandras Douvara, "Kömürleşmiş 18 göçmen dışında iyi ki hiçbir insanımızı kaybetmedik" ifadesini kullandı.
Yunanistan'ın her yerinde orman yangınları devam ederken, ERT'nin haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara'nın yaptığı ırkçı sunum kan dondurdu.
"Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır" diyen spiker Yunan medyasında eleştirilerin hedefinde.
IN.GR haber sitesi bunun kabul edilemez bir atıf olduğunu söyleyerek, spikere göre "Göçmenlerin daha aşağı bir tanrının insanları olduğunu, hayatlarının Yunanlıların hayatları kadar önemli olmadığını" öne sürdü.
Efimerida gazetesi de sunucunun yorumunu "utanç verici" olarak nitelendirdi.
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