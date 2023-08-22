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Rekor üstüne rekor kırıyor! Fransa'da dün yılın en sıcak günü oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Rekor üstüne rekor kırıyor! Fransa’da dün yılın en sıcak günü oldu

Fransa'da sıcaklıklar, dün bazı bölgelerde 42 derecenin üstüne çıktı ve ülkede yılın en sıcak günü olarak kayda geçti. Özellikle ülkenin güneyinde, hafta ortasına kadar sıcaklıkların daha da artması öngörülüyor.

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