ABD basınından çarpıcı Türkiye analizi: Washington yönetimi Ankara’ya mecbur

Erdoğan ile Biden NATO zirvesinde bir araya gelmiş, görüşmenin basına açık kısmında Biden "5 yıl birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" demişti...

"Bu ilişkiyi güçlendirmek için ABD'nin ortaklığa ne kadar bağlı olduğunu gösteren bazı tatsız adımlar atması gerekiyor" diyen ABD'li gazete F-16 konusunda devam eden muhalefete dikkat çekti.

Stewart Latwin imzalı analizde şu ifadelere yer verildi: Türkiye S-400 hava savunma programını durdurmak isterse, belki de Kongre F-35 programına yeniden katılmalarına izin vermek için ikna edilebilir. ABD ayrıca Kürt güçlerini kontrol etme ve Suriye'den sınırı geçmelerini engelleme sözü verebilir. Mali açıdan ABD, Türk mallarına, özellikle çelik ve alüminyuma uygulanmakta olan tarifeleri de kaldırabilir.

Bu adımların önemine vurgu yapan yazar "Bu talepler önemli, ancak Ortadoğu'da ABD politikalarını daha iyi yürürlüğe koyma yeteneği açısından getirileri buna değecek" dedi.