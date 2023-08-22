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Orman yangınları için harekete geçtiler! Fransa'dan flaş dron kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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Orman yangınları için harekete geçtiler! Fransa’dan flaş dron kararı

Fransa'da sıcakların yükselmesiyle birlikte orman yangını riskinin artması üzerine, müdahaleleri tehlikeye atmaması için dron uçuşlarının kısmen yasaklandığı bildirildi.

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