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ABD'den skandal rapor! Terör örgütü PKK'yı "isyancı" sözleriyle aklamaya çalıştılar

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 22.08.2023 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023
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ABD’den skandal rapor! Terör örgütü PKK’yı isyancı sözleriyle aklamaya çalıştılar

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile ortak tatbikat düzenleyen ABD'nin, terör örgütünü "isyancı" olarak lanse etmeye çalıştığı rapor ortaya çıktı. ABD ordusu öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR) için basılan kitapçıkta skandal ifadeler yer aldı.

Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK/YPG'nin koruyucusu olan ve örgüte silah, lojistik destek ve para gibi imkanlar sağlayan ABD'nin geçtiğimiz günlerde Suriye'de Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da terör örgütü üyeleriyle ortak tatbikat düzenlediği ortaya çıkmıştı. Örgütün hamisi konumundaki ABD'nin şimdi de terör örgütü PKK'yı "isyancı" diye lanse ettiği bir rapor ortaya çıktı. ABD ordusu öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR) için basılan kitapçıkta skandal ifadeler yer aldı.

TERÖRİSTLERİ AKLAMAYA ÇALIŞTILAR
Suriye'de PKK'nın uzantısı olan SDG isimli terör örgütünü aklamaya çalışan ABD, Türkiye'nin SDG liderlerini hedef alan İHA saldırılarıyla nisan ve mayıs ayında üst düzey SDG'lileri öldürdüğünü yazdı. Raporda Türkiye'nin düzenlediği operasyonlar hedef alınırken, "tehlikeli ve sivillerin güvenliğine yönelik bir tehdit." olarak nitelendirildi.

7 Nisan'da Irak'ta bulunan Süleymaniye Uluslararası Havaalanı yakınlarına Türk İHA'ları ile bir saldırı düzenlendiği de raporda yer alırken, raporda "General" olarak belirtilen teröristbaşı Mazlum Abdi'nin bu operasyondan kaçtığı belirtildi.

TERÖRİSTLERİ "İSYANCI" DİYE NİTELENDİRDİLER
Skandal raporda terör örgütü PKK mensupları "isyancı" kelimesiyle tanımlandı. Eli kanlı örgütün Türkiye'ye karşı uzun bir süredir "isyan" yürüttüğü belirtilirken, Türkiye'nin Surye'nin kuzeyine olası bir yeni operasyon başlatabileceği belirtildi.

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