ABD'den skandal rapor! Terör örgütü PKK'yı "isyancı" sözleriyle aklamaya çalıştılar

Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK/YPG'nin koruyucusu olan ve örgüte silah, lojistik destek ve para gibi imkanlar sağlayan ABD'nin geçtiğimiz günlerde Suriye'de Haseke ilinin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da terör örgütü üyeleriyle ortak tatbikat düzenlediği ortaya çıkmıştı. Örgütün hamisi konumundaki ABD'nin şimdi de terör örgütü PKK'yı "isyancı" diye lanse ettiği bir rapor ortaya çıktı. ABD ordusu öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu (SOJTFOIR) için basılan kitapçıkta skandal ifadeler yer aldı.