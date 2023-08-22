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ABD'de kadınlara yönelik cinsiyetçilik! ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı raporunda ortaya çıktı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 22.08.2023
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ABD’de kadınlara yönelik cinsiyetçilik! ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı raporunda ortaya çıktı

ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı'nın (USASOC) yayımladığı rapor, kadınların birlikteki cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını ortaya koydu.

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