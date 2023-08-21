Irak’ın ABD açıklaması tüm tezleri çürüttü! Askeri sevkiyat iddialarını yalanladı: Söz konusu bile değil
Bir süredir Irak ile ABD arasındaki askeri hareketlilik, ABD’nin yeniden Irak’a askeri sevkiyat yapabileceğini akıllara getirdi. Iraklı yetkililer, basında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Irak, ABD'nin ülkeye yeniden askeri sevkiyat yaptığı yönündeki iddialarını yalanladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Güvenlik Danışmanı Halid el-Yakubi, devlet televizyonuna konuya dair konuştu.
Geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin Irak'ta belirli yerlerde konumlanması dünya basınında, 'Amerikan askeri araçları Irak'ta özel bir görevde' başlıklarını attırmış, akıllara yeniden askeri sevkiyat senaryolarını yazdırmıştı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Güvenlik Danışmanı Halid el-Yakubi konuya ilişkin yaptığı açıklamada düşünülenin tam aksini söyledi.
Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'nin ABD ziyaretini hatırlatan Yakubi, "Irak, Washington ile müzakerelerde tüm istediğini aldı. Buna göre ABD'nin insansız hava araçları güvenlik bölgelerinde Irak hükümetinin izni dahilinde uçacak. Müzakereye dahil hiçbir taraf kendi başına davranamaz." dedi.
İDDİALARI YALANLADI
ABD'nin Irak'a askeri sevkiyat yaptığı yönündeki iddialara dair ise Yakubi, şunları aktardı: "Bu konuda basında çıkan haberler asılsızdır. ABD'nin Irak'a yeniden sevkiyat yapması söz konusu değildir. Yapılan işlemler Suriye tarafında askeri değişiklik amaçlıdır."
ABD'nin Irak'ın çeşitli bölgelerinde askeri araçlarla sevkiyat yaptığı iddia edilmişti. Buna dair teyit edilmemiş bazı görüntüler de sosyal medyada yayınlanmıştı.
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