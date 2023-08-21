Irak’ın ABD açıklaması tüm tezleri çürüttü! Askeri sevkiyat iddialarını yalanladı: Söz konusu bile değil

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'nin ABD ziyaretini hatırlatan Yakubi, "Irak, Washington ile müzakerelerde tüm istediğini aldı. Buna göre ABD'nin insansız hava araçları güvenlik bölgelerinde Irak hükümetinin izni dahilinde uçacak. Müzakereye dahil hiçbir taraf kendi başına davranamaz." dedi.