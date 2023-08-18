Ukrayna’dan Karadeniz’de Rus gemilerine saldırı girişimi! Bakanlıktan açıklama...

"HERKESİN İSTEKLERİNİN YERİNE GELMESİ İÇİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

Haberin devamında "Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette bir döner kapı ve herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapısını çalışıyor" değerlendirmesinde bulunulmuştu.