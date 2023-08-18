Ukrayna'dan Karadeniz'de Rus gemilerine saldırı girişimi! Bakanlıktan açıklama...
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm gerilimiyle devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait insansız deniz aracının Karadeniz’de Rus savaş gemilerine başarısız saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
"HERKESİN İSTEKLERİNİN YERİNE GELMESİ İÇİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"
Haberin devamında "Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette bir döner kapı ve herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapısını çalışıyor" değerlendirmesinde bulunulmuştu.
Bir yandan da, savaş noktalarından yeni haberler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
KARADENİZ'DE SALDIRI GİRİŞİMİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırının bu gece yapıldığı belirtilerek, "Ukrayna ordusu, insansız deniz aracıyla Karadeniz'de Sivastopol'un 237 kilometre güneybatısında devriye gezen Rus savaş gemilerine saldırı girişiminde bulundu." ifadesi kullanıldı.
Saldırının hedefine ulaşamadığına işaret edilen açıklamada, insansız deniz aracının Rus devriye gemileri "Pıtlivıy" ve "Vasiliy Bıkov" tarafından açılan ateş sonucu imha edildiği belirtildi.
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