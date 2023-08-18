Japon medyasından Türk İHA ve SİHA’larına büyük övgü: Savaşın kaderini değiştirdi! İşte BAYKAR’ın yeni hedefi

Japon gazete "İnsansız hava araçlarının asimetrik bir avantaja sahip olacağına inanıyorlar. Bir pilotun içgüdüsü bir çarpışmadan kaçınmak olsa da, bir Drone'un korkusu yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Haluk Bayraktar ise Japon gazeteye ABD'nin 2019'da Türkiye'yi F-35 ortak taarruz uçağı programından çıkarma kararının kısa vadeli bir zorluk yarattığını, ancak ülkenin kendi yerli varlıklarını geliştirmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu durumun Türkiye'nin yaptırımları aşmak için çözümler üretmesi için büyük bir teşvik yarattığının altını çizen Haluk Bayraktar, "Bize ekstra güç veriyor." dedi.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin savunmadaki başarıları diğer orta güçleri de harekete geçiriyor ve stratejik özerkliklerini de artıracak. Bu, Dünya güçlerini rahatsız edecek."