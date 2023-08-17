Doktorlar ayaklandı: Avrupa’da sağlık sistemi çöküyor! Hastalar kalitesizlik kurbanı...





HASTALAR KALİTESİZLİK KURBANI

Almanya'da Meclis Sağlık Komisyonu bir rapor yayınladı. Buna göre ülkedeki hastanelerde tıbbi kalite yetersiz. Rapora göre ayrıca, şayet hastaların çoğu daha iyi donanıma sahip veya uzmanlaşmış kliniklerde tedavi edilebilseydi binlerce hasta yaşamını yitirmemiş olacaktı. Komisyona göre her yıl ortalama 5 bin felç vakası ve ölümün önüne geçmek mümkün olacaktı.