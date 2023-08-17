İngilizlerden çarpıcı Türkiye analizi! Dikkat çeken Hakan Fidan detayı... AB’ye Türkiye çağrısı yaptılar

Bu toplantıların gayri resmi ortamının jeopolitik gelişmeler ve AB'nin stratejik dış politika öncelikleri ve ortak yaklaşımları hakkında samimi ve açık tartışmalar yapmak için mükemmel bir ortam yarattığının altının çizildiği yazıda şu ifadelere yer verildi: "Tartışılan konulara bağlı olarak, bu toplantılara genellikle AB üyesi olmayan ülkelerin dışişleri bakanları da davet edilir. Bir Türk dışişleri bakanı en son 2019'un ilk yarısında Romanya'nın AB dönem başkanlığı sırasında Gymnich toplantısına davet edilmişti."

AB Dışişleri Bakanları Gayriresmî Toplantısı ismini bu formattaki toplantıların ilkinin yapıldığı Almanya'daki Gymnich Şatosu'ndan alıyor ve her dönem başkanlığında bir kere bu gayri resmî toplantı Dışişleri Bakanları arasında düzenleniyor.