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ABD ordusu Suriye'deki üslerine takviye gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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ABD ordusu Suriye’deki üslerine takviye gönderdi

Son dakika haberi... ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Deyrizor ilinde yer alan üslere yaklaşık 50 araçtan oluşan takviye konvoyu gönderdi.

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