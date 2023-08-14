Savaş ’ateş’ hattı! Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun saldırı: Saldırılar hedefine ulaştı

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki bazı hedefleri yok ettiklerini kaydeden Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ukrayna ordusunun terör saldırıları düzenlemek için kullandığı insansız deniz araçlarının üretim tesisleri ve depolarına yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılar hedefine ulaştı. Belirlenen bütün nesneler vuruldu." ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA ORDUSU BAŞARISIZ OLDU"

Gün içerisinde Ukrayna ordusunun Kupyansk, Krasnoliman ve Zaporijya'da başarısız taarruz girişimlerinde bulunduğunu dile getiren Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 458 uçak, 246 helikopter, 5 bin 736 insansız hava aracı, 430 hava savunma füze sistemi, 11 bin 291 tank ve zırhlı araç, 1144 çok namlulu roketatar, 5 bin 877 obüs ve havan topu, 12 bin 225 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.