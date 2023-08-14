Yunan basınından çarpıcı Türkiye itirafı! "Türk denizi oluşturdular"
Türkiye'deki deprem felaketi ve Yunanistan'daki tren faciası ardından iki ülke arasında buzlar eriyor. Birbirinin yardımına ilk koşan ülkelerden olan Türkiye ve Yunanistan, anlaşmazlıkların çözülmesi için karşılıklı adımlar atarken; komşu basını provokasyon kokan bir habere imza attı. Türkiye'nin Ege'deki deniz üslerini mercek altına alan Yunan basını, bunların Yunanistan'ı tehdit ettiğini iddia ederken "Kaybeden taraf Yunanistan olacak" ifadelerini kullandı.
Ege'deki yüksek tansiyon yerini dostluk rüzgarına bıraktı.Yıllardır inişli çıkışlı devam eden Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'da yaşanan tren faciası sonrası karşılıklı uzatılan yardım eli ile daha ılımlı bir sürece girdi.
Karşılıklı yardımlar sonrası Ankara - Atina arasındaki buzlar erimeye devam ederken komşu basınından provokatif bir haber geldi.
Yunan In.gr, "Uydu görüntüleri Yunanistan ve Kıbrıs'ı tehdit eden deniz üslerini ortaya koyuyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde Türkiye'nin deniz üsleri mercek altına alınarak, bunların Yunanistan'ı tehdit ettiği iddia edildi.
Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı: Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen gün ortaya çıktı: 1) Annan Planı için nostaljik, Kıbrıs sorununa, ancak her iki devletin gerçekleri temelinde bir çözümü tartışmaya hazır olduğunu ilan etti.
Erdoğan'ın Ege'deki adaların silahsızlandırılması ile ilgili de konuştuğunu hatırlatan Yunan haber platformu "Ege adalarının silahsızlandırılması konusuna açıklık getirerek, aslında bu konuyu Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı son görüşmede gündeme getirdiğini iddia ediyor" dedi.
"Silahsızlanma, buzdağının görünen kısmıdır. Tüm gördüğümüz bu. Göremediğimiz şeyler var ama bu onların olmadığı anlamına gelmez" diyen In.gr Ege ve Akdeniz'deki Türk üsleri içine şu değerlendirmede bulundu: Birlikte Kıbrıs'ın kuzeyinde tamamen kontrollü bir Türk denizi oluştururlar.
"KAYBEDEN TARAF YUNANİSTAN OLACAK"
"Yani adalar askerden arındırılsın ya da arındırılmasın, Türkiye denize hakim olmak ve anakara Yunanistan'ı tehdit etmek istiyor" iddiasını dile getiren In.gr diyalogda veya uluslararası mahkemede bir uzlaşmaya varılsa bile kaybeden tarafın Yunanistan olacağını yazdı.
"Atina, Kıbrıs düşerse onun da düşeceğini göremiyor" diyen Yunan haber platformu haberin devamında şu iddiada bulundu: Kıbrıs ise herhangi bir olumlu işaret olmaksızın diyalog konuşulduğu için Türk tehdidinin yatıştırıldığı yanılgısı içinde yaşıyor.
"Kıbrıs'ın enerji programı neden olması gerektiği gibi ilerlemiyor?" sorusuna yanıt arayan In.gr şu yanıtı verdi: Cevap: Çünkü Türkiye gücünün gölgesinden kazanıyor. Diyalog olsa bile.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emeklilik yaşınız değişti hemen göz atın! SSK 1999 öncesi 2000 sonrası için yeni emeklilik sistemi şekillendi!
- İŞKUR iş başvuru ekranı! 81 ilde en az ilkokul mezunu işçi alınacak! 125 bin 79 kişilik kontenjan açıldı! Temizlik görevlisi, beden işçisi, mühendis...
- Altın alacaklara cevap geldi! O aralığı gören kuyumcuya koşsun! İslam Memiş açıkladı: Gramda fark...
- Tarım Kredi'de yeni katalog geldi! 14- 20 Ağustos indirimlerine bakmayan pişman olur! Tiryaki çay 89.90, beyaz peynir 89.90, Dana kıyma 95.90 TL...
- Emekliye %58'lik kök zam aralandı! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR'lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...
- EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta+3600 prim+50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...
- Nüzhet Gökdoğan kimdir, ne icat etti? Google'a doodle olan İlk Türk Kadın Astronom Nüzhet Gökdoğan'ın hayatı ve eserleri...
- Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13 Ağustos Pazar 2023 FB maçı canlı yayın bilgileri...
- EYT sonrası yeni metot! 1999-2004-2009 sigorta + 3600 prim + 50-55 yaşında erken emeklilik! EPT, Bağkur affı, staj sigortası...
- YKS TERCİH SONUÇ SORGULAMA ÖSYM | Üniversite tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- İlginç görünüşüne aldanmayın yüzyıllık şifa kaynağı! Her derde deva: Sirke anası! Bağırsaklarınız, cildiniz, tırnaklarınız....
- Lise kayıt takvimi 2023-2024 | Lise (9-10-11-12. sınıf) kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? Gerekli evraklar neler?