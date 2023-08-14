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ABD'de dehşete düşüren olay! Uçak havada infilak etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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ABD’de dehşete düşüren olay! Uçak havada infilak etti

ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen uçuş gösterisine katılan bir uçak bölgedeki bir apartmanın otoparkına düştü. Paraşütle kendini fırlatmayı başaran pilotlar hafif yaralı olarak kurtuldu.

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