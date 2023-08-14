Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kayması! 50'den fazla kişi öldü
Hindistan'ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle 50'den fazla kişi hayatını kaybetti.
The Times of India gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor.
Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 24 saatte eyalette 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 20'nin üzerinde kişinin de mahsur kaldığını belirterek, ölü sayısının artmasını öngördüklerini bildirdi.
Himaçal Pradeş'in Shimla kentindeki Shiv Tapınağı'nda meydana gelen toprak kaymasının ardından 14 kişinin cesedine ulaşıldı.
NDTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Amit Şah, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin, arama kurtarma çalışmaları için eyalette faaliyete başladığını aktardı.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki 24 saat içinde Himaçal Pradeş ve Uttarkand'ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunarak, her iki eyalet için de "kırmızı alarm" verdi.
Yetkililer, vatandaşları şiddetli yağış konusunda uyararak nehir kenarlarından uzak durmaya çağırdı.
Öte yandan eyaletin acil durum operasyon merkezi felaket nedeniyle eyalette 752 yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.
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