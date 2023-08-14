Hindistan’ın kuzeyindeki sel ve toprak kayması! 50’den fazla kişi öldü

The Times of India gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde şiddetli yağış ve rüzgar etkili olmaya devam ediyor.

Himaçal Pradeş Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, son 24 saatte eyalette 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 20'nin üzerinde kişinin de mahsur kaldığını belirterek, ölü sayısının artmasını öngördüklerini bildirdi.