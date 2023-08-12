Yunan medyası Miçotakis'i topa tuttu! Dikkat çeken "savaş" vurgusu! "Türkiye'ye çok fazla taviz verip..."

MİÇOTAKİS'İ HEDEFE KOYDU

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Türkiye-Yunanistan arasındaki diyaloğun başlatılması karşılığında Türkiye'ye F-16 satışının kilidini açmakla suçlayan yazar Mavi Vatan konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğunu belirterek "Türkiye ne sunuyor? Hiçbir şey. Onlar sadece alıyor" ifadesini kullandı.

SAVAŞ SEBEBİ

İstişarelerde Türkiye'nin karşı çıktığı '12 mil' kuralından vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Charalambidis, Türkiye'nin bu kuralı 'savaş nedeni' olarak ortaya koyduğunu belirterek "Mesele sadece hukuki ya da jeopolitik değil, Ege ve Doğu Akdeniz'deki güç göstergeleriyle de ilgili" dedi.