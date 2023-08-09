Siyonizmin sonu yaklaştı! Eski Mossad Başkanı’ndan İsrail’i karıştıran itiraf

Hükümet koalisyonundaki aşırı sağcı, ırkçı ve aşırı dindar yoğunluğa işaret eden Pardo, "Mesihçiler ve faşistler, antisiyonist bir Haredi blokunu (Ultra-Ortodoks Yahudiler), kabuk değiştiren ve partisini (Likud) sağcı demokrattan ırkçı bir Ortodoks diktatörlüğe dönüştüren bir başbakana (Netanyahu) bağladılar." ifadelerini kullandı.

"Geçen her gün Netanyahu hükümeti bizi Siyonist rüyanın sonuna yaklaştırıyor." değerlendirmesinde bulunan Pardo, ABD'yi işaret ederek, "Umalım ki dünyadaki dostlarımız bize yardım etsin." temennisinde bulundu.