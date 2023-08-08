Klimaları bozulan çift dehşeti yaşadı! Tamirci beklerken sıcaktan öldüler

Floods, anne ve babasının klima tamiri için 16 Haziran'a gün aldığını ancak aynı gün cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi.

"TAM ANLAMIYLA BİR FIRININ İÇİ"

Klima şirketlerinin sıcak havalar konusunda insanları uyarması gerektiğini söyleyen Floods, "Eğer klimalarını onaracak paraları yoksa, kelimenin tam anlamıyla bir fırının içinde yaşadıklarını bilmeliler." diye konuştu.