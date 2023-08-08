Türkiye'nin verdiği mesaj komşuyu salladı! Ankara'nın 3 kırmızı çizgisi Yunanistan basınında: Geri adım yok
Başkan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı açıklamalar, Yunanistan'da geniş yer buldu. Ankara'nın verdiği mesajları manşetine taşıyan Yunan basını, Türkiye'nin 3 kırmızı çizgisini de yazdı.
14'üncüsü düzenlenen Büyükelçiler Konferansı, "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" teması ile resmi olarak dün Beştepe'de başladı.
Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra Türkiye'nin yurtdışındaki misyonlarında görevli büyükelçilerin katıldığı konferansta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli mesajlar verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Kabine Toplantısı sonrasında "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz. Bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki günlerde yapacağız" dedi.
Fidan ve Erdoğan'ın açıklamaları komşu Yunan basınında geniş yer buldu.
Haberi manşetine taşıyan komşu basını Türkiye'nin geri adım atmayacağı 3 kırmızı çizgisini yazdı.
"Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Ankara için geri adım yok" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Ethnos, Fidan'ın Atina ile olumlu bir atmosferden söz ettiğini vurguladı.
2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesi kapsamında dünya liderleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vilnius'ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi ikili ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açtı.
Ethnos "Erdoğan kabineden sonra: Türkiye, Kıbrıs'taki soydaşlarını zorbalara terk etmediğinde tarih yazdı" başlıklı haberinde ise Erdoğan'ın açıklamasında Kıbrıs'a da değindiği belirtildi.
CNN Yunanistan Fidan'ın "Ege ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz. Yunanistan ile olumlu atmosferi korumaya çalışacağız. Ege'de de aynı dürüstlüğü Yunanistan'dan bekliyoruz" sözlerini öne çıkardı.
Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalara geni yer ayıran Kathimerini "Erdoğan: Türk Anayasası'ndaki yeni değişiklikleri açıkladı" başlığını attı.
Haberde "1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan mevcut Türkiye Anayasası, bugüne kadar çeşitli revizyonlardan/değişikliklerden geçti" ifadesine yer verildi.
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