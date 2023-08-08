Türkiye’nin verdiği mesaj komşuyu salladı! Ankara’nın 3 kırmızı çizgisi Yunanistan basınında: Geri adım yok

Haberi manşetine taşıyan komşu basını Türkiye'nin geri adım atmayacağı 3 kırmızı çizgisini yazdı.

"Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Ankara için geri adım yok" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Ethnos, Fidan'ın Atina ile olumlu bir atmosferden söz ettiğini vurguladı.

2023'ün en önemli toplantısı olarak görülen NATO zirvesi kapsamında dünya liderleri ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vilnius'ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelmesi ikili ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını açtı.