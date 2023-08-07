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Putin’den "İHA" talimatı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Putin’den İHA talimatı

Ukrayna ile çetin bir savaşa giren Rusya, bir yandan da ABD ve Avrupa'nın silahlarına karşı mücadele veriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kub ve Lancet gibi Rus insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’da etkili olduğunu belirterek, “Üreticileri üretimi artıracaklarının sözünü verdiler. Bununla başa çıkıyorlar, ancak daha da fazlasına ihtiyaç var.” ifadelerine yer verdi.

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