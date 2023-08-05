Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon düşmüyor! Kerç Boğazı'na yeni saldırı...
Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Rusya’ya bağlı Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Ukrayna’nın insansız deniz araçlarıyla Kerç Boğazı’ndaki bir tankere saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik çalışmaları sürerken, dünya Türkiye'ye umut gözüyle bakıyor.
Rusya'ya bağlı Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Kerç Boğazı'ndaki bir tankere saldırı düzenlendiğini açıkladı.
"TANKERDE ÇALIŞAN 11 KİŞİ..."
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, iki ülke için kritik öneme sahip Karadeniz'de tansiyon yükseliyor. Rusya'ya bağlı Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Kerç Boğazı'ndaki bir tankere saldırı düzenlendiğini açıklayarak, "Tankerde çalışan 11 kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen 2 römorkör ile duruma müdahale edildi. Saldırı sonrasında petrol sızıntısı meydana gelmedi." ifadelerine yer verildi. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), 'Sig' isimli Rus petrol tankerinin saldırıda hasar gördüğünü açıkladı. Tankerin motor kısmında bir delik açıldığı belirtilen açıklamada, "Sig tanker, insansız deniz aracı saldırısı sonucunda sancak kısmının alt bölümündeki makine dairesinden hasar gördü." denildi.
Öte yandan Kırım Köprüsü'nde trafiğin bir süreliğine aksadığı daha sonra köprü trafiğinin tekrar başlatıldığı öğrenildi. Ukrayna'dan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sonuçları erken açıklanır mı 2023? ÖSYM DGS ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
- Kemal Kılıçdaroğlu kaza mı yaptı son dakika? Kılıçdaroğlu'nun konvoyu kaza mı yaptı, nerede?
- Evlilik kredisi ne zaman açıklanacak? 2023 Ağustos evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği!
- İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI 2023 | İş arayanlara müjde! KPSS ŞARTI YOK! Ağustos işçi alım ilanı yeni yayınlandı! İşte, şartlar...
- Ünlü Youtuber'a eşinden bıçaklı saldırı! 32 yerinden bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım öldü mü?
- F-35, J-31, Su-57... Hepsi bir yana o bir yana! Listede Türkiye var! Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında...
- Pandemi cezaları iadesi başvuru formu 2023! Maske cezaları iade edilecek mi, nasıl geri alınır?
- Eyyam-ı Bahur sıcakları ne zaman bitecek? Uzmanlardan sevindiren açıklama! Tarih verildi: O gün serinleyeceğiz
- 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara gün doğdu! Müjde az evvel geldi! SSK BAĞ-KUR emeklisine 10.000 TL ödeme...
- ÖABT kaç dakika sürecek? 2023 KPSS ÖABT ne zaman? Sınav süresi, saati, soru sayısı...
- 0.25 GRAM ALTIN / DOLAR KAÇ TL? 5 Ağustos 2023 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek, tam, yarım altın...
- Aile Destek ödemesine zam geldi mi, kaç TL oldu? Ağustos 2023 sosyal yardım parası ne zaman yatacak?