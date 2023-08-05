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Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon düşmüyor! Kerç Boğazı'na yeni saldırı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2023
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Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon düşmüyor! Kerç Boğazı’na yeni saldırı...

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Rusya’ya bağlı Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Ukrayna’nın insansız deniz araçlarıyla Kerç Boğazı’ndaki bir tankere saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diplomatik çalışmaları sürerken, dünya Türkiye'ye umut gözüyle bakıyor.

Rusya'ya bağlı Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Kerç Boğazı'ndaki bir tankere saldırı düzenlendiğini açıkladı.

"TANKERDE ÇALIŞAN 11 KİŞİ..."

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, iki ülke için kritik öneme sahip Karadeniz'de tansiyon yükseliyor. Rusya'ya bağlı Novorossiysk Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Ukrayna'nın insansız deniz araçlarıyla Kerç Boğazı'ndaki bir tankere saldırı düzenlendiğini açıklayarak, "Tankerde çalışan 11 kişi saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen 2 römorkör ile duruma müdahale edildi. Saldırı sonrasında petrol sızıntısı meydana gelmedi." ifadelerine yer verildi. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorreçflot), 'Sig' isimli Rus petrol tankerinin saldırıda hasar gördüğünü açıkladı. Tankerin motor kısmında bir delik açıldığı belirtilen açıklamada, "Sig tanker, insansız deniz aracı saldırısı sonucunda sancak kısmının alt bölümündeki makine dairesinden hasar gördü." denildi.



Öte yandan Kırım Köprüsü'nde trafiğin bir süreliğine aksadığı daha sonra köprü trafiğinin tekrar başlatıldığı öğrenildi. Ukrayna'dan saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

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