Batı'da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler
Batılı ülkelerde evsizlik sorunu kronikleşiyor. Artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı insanları sokağa mahkum ediyor. Mağazaların girişlerine, parklara veya metruk binalara sığınanların sayısı katlanıyor.
Bir yanda Ukrayna Savaşı, diğer tarafta enerji ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'da evsizlik sorunu da her geçen gün büyüyor. Son veriler ve görüntüer İngiltere'den geldi. Başkent Londra'da artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle sokaklarda, mağazaların girişlerinde, parklarda veya metruk binalar gibi açık alanlarda uyuyan evsizlerin sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 10 arttı.
ÜNLÜ CADDEDE UYUYORLAR
Ülkede sokaklarda uyuyan evsizlere ilişkin çalışmalar yapan Birleşik Evsizlik ve Bilgi Ağı'nın (CHAIN) son yayımladığı veriler, nisan-haziran döneminde başkentte 3 bin 272 kişinin zor şartlarda uyuduğunu ortaya koydu. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 2 bin 998 olarak kayıtlara geçmişti. Başkentte lüks mağazaların bulunduğu dünyaca en ünlü alışveriş caddelerinden Oxford Street, gündüz ışıltısının aksine geceleri çok sayıda evsize ev sahipliği yapıyor. İngiltere'de geçici konaklama yerlerinde yaşayanların sayısı ise son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD'DE DURUM KIYAMET FİLMİ GİBİ
NÜFUSU yaklaşık 330 milyon olan ABD'de 582 binden fazla kişi sokaklarda yaşıyor. San Francisco Üniversitesi'nin verilerine göre sadece California eyaletinde 171 bin kişi evsiz. Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Margot Kushel, kiraların yüksekliğinin evsizliği artırdığını ifade etti. Dünyaca ünlü Central Park'a ise göçmenler için çadırların kurulması gündemde. Söz konusu çadırlar pandemide Kovid hastalarının izolasyonu için kurulmuştu.
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