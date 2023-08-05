Batı’da sokağa atılan insanlık dramı: Evsizler

Bir yanda Ukrayna Savaşı, diğer tarafta enerji ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'da evsizlik sorunu da her geçen gün büyüyor. Son veriler ve görüntüer İngiltere'den geldi. Başkent Londra'da artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı nedeniyle sokaklarda, mağazaların girişlerinde, parklarda veya metruk binalar gibi açık alanlarda uyuyan evsizlerin sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 10 arttı.