01 Ağustos 2023, Salı
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ABD'den Macaristan'a vize kısıtlaması!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.08.2023
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ABD’den Macaristan’a vize kısıtlaması!

ABD, son 9 yılda Macar pasaportu alan yaklaşık 1 milyon yabancının kimliklerinin yeterinde doğrulanmaması gerekçesiyle Macaristan vatandaşlarına yönelik olarak vize muafiyetinde kısıtlamalara gitti.

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