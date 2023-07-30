Pakistan’da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırı! 40 ölü 200’den fazla yaralı...

2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzey batısında bugün (30 Temmuz) düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edecektir."