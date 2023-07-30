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Pakistan'da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırı! 40 ölü 200'den fazla yaralı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2023 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
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Pakistan’da siyasi parti kongresini hedef alan bombalı saldırı! 40 ölü 200’den fazla yaralı...

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirdi, 200'den fazla kişi yaralandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Pakistan'daki saldırıya yönelik taziye mesajı yayınlandı. Mesajda, "Türkiye, terörizmle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde, JUI-F mensuplarının düzenlediği kongreye bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Kongrenin düzenlendiği alanın içerisinde gerçekleşen saldırıda, 40 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

KONGREYE KATILIM 500'ÜN ÜZERİNDEYDİ

Yetkililer, kongreye 500'ün üzerinde kişinin katıldığının tahmin edildiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Sağlık görevlileri de bazı yaralıların durumunun ağır olduğuna işaret etti.

Durumu ağır olan yaralıların Peşaver'deki hastanelere kaldırılmaları için patlamanın yaşandığı Bajaur'a helikopterler gönderildi.

Ölenler arasında JUI-F'nin bölgedeki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğunu aktaran yetkililer, saldırıda ayrıca Geo News televizyonu kameramanının yaralandığını ve durumunun kritik olduğunu kaydetti.

JUI-F lideri Fazlur Rahman ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, Başbakan Şahbaz Şerif'ten olayın soruşturulmasını istedi.

BAŞBAKAN ŞERİF SALDIRIYI KINADI

Bombalı saldırıyı kınayan Başbakan Şerif ise güvenlik güçlerine "teröristlerin" bulunması talimatını verdi.

İNTİHAR SALDIRISI

Hayber Pahtunhva Emniyet Müdürü Aktar Hayat Gandapur, yaptığı açıklamada, elde edilen verilerin olayın bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Gandapur, ön soruşturmanın, canlı bombanın JUI-F gönüllüleri tarafından sağlanan güvenliğe rağmen kongre alanının içerisine girdiğine ve burada kendisini patlattığına işaret ettiğini belirtti.

2023'ÜN İLK 6 AYINDA TERÖR SALDIRILARI YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022'ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022'nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu PakistanTalibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

TÜRKİYE'DEN PAKİSTAN'A TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı Pakistan'da gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Dost ve kardeş Pakistan'ın kuzey batısında bugün (30 Temmuz) düzenlenen bir siyasi miting sırasında meydana gelen patlamada çok sayıda can kaybı yaşandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'ın yanında yer almaya devam edecektir."

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