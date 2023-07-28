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Zelenskiy Rus saldırılarında hasar gören Odessa'daki katedrali ziyaret etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Zelenskiy Rus saldırılarında hasar gören Odessa’daki katedrali ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus saldırıları sonucu hasar gören Odessa kentindeki katedrali ziyaret etti.

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