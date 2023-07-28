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Şam'da bombalı saldırı: 6 ölü 23 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Şam’da bombalı saldırı: 6 ölü 23 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Şam yönetimin resmi haber ajansı SANA'nın İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, akşam saatlerinde Şam'da Seyyide Zeyneb bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba patladı.

ŞAM'DA BÜYÜK PATLAMA

Meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Haberde, olay yerine polis ve İtfaiye ekipleri ile ambulans araçlarının sevk edildiği ifade edildi.

Patlamayı henüz üstlenen olmadı.

Başkent Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesinde İran destekli yabancı terörist gruplar yoğun olarak bulunuyor.

İKİ GÜN ÖNCE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI

Sayyidah Zaynab'ta iki gün önce Şii Müslümanların için yas dönemi münasebetiyle akın ettiği türbenin dışında bir patlama daha meydan gelmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

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