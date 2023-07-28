BM’den teröre resmi ziyaret! İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı

Ancak, PKK yanlısı bir gazetenin yayımlamış olduğu fotoğrafta Aolain'in - BM'nin de bölgedeki terör kamplarının varlığını kabul ettiği gibi - SDG'nin 'sözde özerk' yönetiminde bulunduğu öğrenildi.

Haberde, terör örgütünün BM'den yardım isteyerek kampın yükünü tek başına üstlenemeyeceklerinin söylediğinin altı çizildi.