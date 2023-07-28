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BM'den teröre resmi ziyaret! İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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BM’den teröre resmi ziyaret! İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler Temsilcisi Fionnuala Ni Aolain'in 16-19 Temmuz tarihlerinde Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyarette terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan SDG'ye yaptığı skandal ziyaret bir fotoğraf karesi ile ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala Ni Aolain'in skandal bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Aolain'in teör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin sözde bürosuna 16-19 Temmuz'da ziyaret ettiği ifade edildi.

Birleşmiş Milletler ise resmi sayfasında yapmış olduğu açıklamada, Aolain'in El Hol kampına 'masumane' bir ziyarette bulunduğunu ifade ederek gözlem yaptığını belirtti.

Açıklamada, "Aolain, 15 Temmuz'da Şam'a geldi. İlgili hükümet yetkilileri ile görüştü. 16 Temmuz'da Haseke Valiliği'ndeki Kamışlı'ya gitti.

Kamışlı, Gwerian, Al Hol semtleri ve Malikiye şehrindeki cezaevleri ile gözaltı yerlerini ziyaret etti." denildi.

Ancak, PKK yanlısı bir gazetenin yayımlamış olduğu fotoğrafta Aolain'in - BM'nin de bölgedeki terör kamplarının varlığını kabul ettiği gibi - SDG'nin 'sözde özerk' yönetiminde bulunduğu öğrenildi.

Haberde, terör örgütünün BM'den yardım isteyerek kampın yükünü tek başına üstlenemeyeceklerinin söylediğinin altı çizildi.

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