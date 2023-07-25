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Son dakika | Yunanistan'da yangın söndürme uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.07.2023 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023
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Son dakika | Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan'da yangınların sürdüğü Eğriboz Adası’nda yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçağın düştüğü açıklandı. Eğriboz Adası'nda düşen uçağın pilotlarından haber alınamıyor. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

Komşu 8 gündür orman yangınlarıyla mücade ediyor... Bazı bölgelerde yangınlar hala devam ediyor. Bunlardan Rodos, Korfu ve Eğriboz (Evia) adalarondaki yangınlara müdahale devam ediyor.

Günlerdir kontrol altına alınamayan yangın, Ada'ya büyük hasar verirken Yunanistan başka bir haberle sarsıldı.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ
Yunan İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada ise, Eğriboz'un Karistos bölgesinde yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağının düştüğü açıklandı.

İlhan Tahsin'in canlı yayından aktardıkları:
Yangın ile mücadele eden Yunanistan acı bir kaza meydana geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'na ait bir yangın söndürme uçağı saat 15.00 sularında alevlerin üzerine suyunu attıktan sonra düştü.

Uçağın dağ bölgesinde bulanan bir dereye çakıldığı bilgisi var. Pilot ve yardımcı pilotun hayatlarından endişe ediliyor. Çünkü bu uçaklarda fırlatma koltuğu olmadığından dolayı uçağın anında yere çakılmasıyla 2 pilotun hayatını kaybetmesinden korkuluyor.

Şu anda kullanılan bu uçaklar oldukça eski model. Uçağın bakıma ihtiyacı olduğu bilgisini kaynaklarımızdan aldık. Şu anda Yunanistan Başbakanı Miçotakis dahil ülkedeki herkes pilotlardan haber almayı bekliyor. Bölgeye bir helikopter intikal etti. Rodos'ta yeniden alevlenmeler var. Bölgede 2 köy yeniden boşaltılıyor.

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