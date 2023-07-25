Son dakika | Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü

Uçağın dağ bölgesinde bulanan bir dereye çakıldığı bilgisi var. Pilot ve yardımcı pilotun hayatlarından endişe ediliyor. Çünkü bu uçaklarda fırlatma koltuğu olmadığından dolayı uçağın anında yere çakılmasıyla 2 pilotun hayatını kaybetmesinden korkuluyor.

Şu anda kullanılan bu uçaklar oldukça eski model. Uçağın bakıma ihtiyacı olduğu bilgisini kaynaklarımızdan aldık. Şu anda Yunanistan Başbakanı Miçotakis dahil ülkedeki herkes pilotlardan haber almayı bekliyor. Bölgeye bir helikopter intikal etti. Rodos'ta yeniden alevlenmeler var. Bölgede 2 köy yeniden boşaltılıyor.