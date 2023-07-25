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Kremlin'den Tahıl Koridoru ile ilgili yeni açıklama: Şu an için imkansız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.07.2023
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Kremlin’den Tahıl Koridoru ile ilgili yeni açıklama: Şu an için imkansız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Peskov, "Sona eren Tahıl Anlaşması'na dönmek şu an için imkansız." ifadelerini kullandı.

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