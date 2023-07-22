DSÖ’den dang virüsü uyarısı! Dünya nüfusunun yarısı riski altında

DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI RİSK ALTINDA

Velayudhan, "Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı dang virüsü riski altındadır ve bu virüs yaklaşık 129 ülkeyi etkilemektedir. Daha yüksek ortalama sıcaklıklar, yağışlar ve daha uzun kuraklık dönemleriyle belirginleşen iklim değişikliği, dünya çapında rekor sayıda dang enfeksiyonuna yol açabilir. Bazı durumlarda, özellikle de ikincil enfeksiyon olarak adlandırdığımız ikinci kez enfeksiyona yakalandığınızda, bu ciddi dang hastalığına yol açabilir ve ölümcül de olabilir. 2000 yılında yaklaşık yarım milyon vakamız vardı ve 2022'de 4.2 milyondan fazla vaka kaydettik, bu da gerçekten sekiz katlık bir artışı gösteriyor" dedi.