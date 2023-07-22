DSÖ’den dang virüsü uyarısı! Dünya nüfusunun yarısı riski altında
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) dang virüsüyle ilgili uyarı geldi. DSÖ Tropikal Hastalıklar Birim Başkanı Dr. Raman Velayudhan, 2000-2022 yılları arasında tespit edilen dang virüsü vaka sayısının 8 kat artış gösterdiğini, 2022’de 4.2 milyon vakaya rastlandığını belirtti. Dünya nüfusunun yarısının risk altında olduğunu belirten Velayudhan, vakalardaki yükselişi nedeni olarak iklim değişikliğini işaret etti.
DSÖ Tropikal Hastalıklar Birim Başkanı Velayudhan, dünya nüfusunun yarısının, sivrisinek ısırığıyla bulaşan ve şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral hastalık 'dang humması' riski altında olduğunu duyurdu.
DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI RİSK ALTINDA
Velayudhan, "Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı dang virüsü riski altındadır ve bu virüs yaklaşık 129 ülkeyi etkilemektedir. Daha yüksek ortalama sıcaklıklar, yağışlar ve daha uzun kuraklık dönemleriyle belirginleşen iklim değişikliği, dünya çapında rekor sayıda dang enfeksiyonuna yol açabilir. Bazı durumlarda, özellikle de ikincil enfeksiyon olarak adlandırdığımız ikinci kez enfeksiyona yakalandığınızda, bu ciddi dang hastalığına yol açabilir ve ölümcül de olabilir. 2000 yılında yaklaşık yarım milyon vakamız vardı ve 2022'de 4.2 milyondan fazla vaka kaydettik, bu da gerçekten sekiz katlık bir artışı gösteriyor" dedi.
HER KOŞULDA HASTALIK RİSKİ VAR
Velayudhan, sivrisineklerin hem kuraklıkta, hem de sağanak yağış ve selin meydana geldiği durumlarda hayatta kalabildiğine dikkat çekerek, dang virüsü riskinin her koşulda artış gösterdiğini belirtti.
SPESİFİK BİR TEDAVİ YOK
DSÖ'den söz konusu hastalığa ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Dang hummasının spesifik bir tedavisi yoktur ve doğrudan bir ilaç müdahalesi de mevcut değildir. Hastalık genellikle ateş ve ağrıyı tedavi eden ilaçlarla tedavi edilir. Bir dang humması testinin güvenilir bir sonuç vermesi iki ila üç gün sürer."
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