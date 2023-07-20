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Pentagon duyurdu: Ukrayna'ya 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Pentagon duyurdu: Ukrayna’ya 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurdu.

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