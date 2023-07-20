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Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2023
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Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binası önünde toplanarak, Kur’an-ı Kerim’e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı büyükelçilik binasını bastı. Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

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