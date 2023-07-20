ABD tarihinin en büyük 6. ikramiyesi! 1 milyar dolar sahibini buldu

Piyango kuruluşu The California Lottery, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazanan kişinin bileti Los Angeles'daki Las Palmitas Mini Marketi'nden aldığını duyurdu.

Son alınan biletlerle başta 1 milyar dolar olan ikramiye 1,08 milyar dolara yükselerek ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.