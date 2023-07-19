19 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Togo'nun Burkina Faso sınırında terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti

Togo'nun Burkina Faso sınırında terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2023
ABONE OL
Togo’nun Burkina Faso sınırında terör saldırısı: 12 asker hayatını kaybetti

Togo'nun Burkina Faso sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi. El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların Gine Körfezi'ne ilerlemek istediği belirtiliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA