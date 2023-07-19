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Rusya Türkiye'ye 2 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2023
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Rusya Türkiye’ye 2 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye 2 Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini bildirdi.

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