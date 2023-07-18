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İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevli 161 üst düzey subay ve komutan görevi bıraktığını açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2023
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İsrail Hava Kuvvetleri’nde görevli 161 üst düzey subay ve komutan görevi bıraktığını açıkladı

İsrail Hava Kuvvetleri harekat karargahında görevli, aralarında general, tümgeneral, albay rütbesinde isimlerin de yer aldığı 161 yedek asker, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesini görevi bırakmalarına gerekçe gösterdi.

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