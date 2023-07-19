İsveç NATO’ya ne zaman girecek? Gözler Türkiye’nin vereceği kararda

4. İsveç ve Türkiye, Türk-İsveç ekonomi ve ticaret komitesi aracılığıyla da ekonomik iş birliğine girecek. Bu ekonomik yoğunlaşma Türkiye-İsveç Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) aracılığı ile gerçekleşecek.

Hem Türkiye hem de İsveç, ikili ticaret ve yatırımı artırmak için fırsatları en üst düzeye çıkarmaya çalışacak.