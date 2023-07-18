İran’da tansiyonu yükselten hareket! Savcılar yeniden görevlendirildi

Başörtüsü konusunda ülkede kimsenin herhangi bir yasayı çiğnemeye hakkının bulunmadığını dile getiren Stayişi, "Bu yönüyle Yargı Erki, tüm yöneticilerin başörtüsü konusunda vatandaşları uyarmalarını resmi olarak kabul etmektedir." ifadelerini kullandı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER VE BAŞÖRTÜSÜ ZORUNLULUĞU

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.