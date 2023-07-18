18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kıyıya vurdu heyecan yarattı! ‘Kayıp Malezya uçağı’ dediler… Gerçek bambaşka çıktı

Kıyıya vurdu heyecan yarattı! ‘Kayıp Malezya uçağı’ dediler… Gerçek bambaşka çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.07.2023
ABONE OL
Kıyıya vurdu heyecan yarattı! ‘Kayıp Malezya uçağı’ dediler… Gerçek bambaşka çıktı

Avustralya’nın batı kıyılarında bulunan Perth şehrinde, 2 ila 3 metre arasında uzunluğa sahip sahile vuran parça çevre halkında şaşkınlık yarattı. Nesnenin gizemi, 2014 yılında Malezya uçağının kaybolduğu bölgeye de yakın olunca heyecanı bir anda tırmandırdı. Gündeme düşen haberlerin ardından, Avustralya Uzay Ajansı devreye girdi. İşte nesnenin ardındaki asıl gerçek…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA